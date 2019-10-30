شكرا لقرائتكم خبر عن 23 شركة مصرية تعلن مشاركتها فى معرض الصين الدولى للاستيراد بشنجهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، تقدم 23 شركة مصرية للاشتراك فى فعاليات الدورة الثانية لمعرض الصين الدولى للاستيراد تحت عنوان : " العصر الجديد ، مشاركة المستقبل " وذلك خلال الفترة من الخامس حتى العاشر من نوفمبر المقبل بمدينة شنجهاى، معربا عن تطلع بلاده لمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى تلك الفعاليات .

وأضاف - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، بمقر سفارة الصين بالقاهرة أنه من المتوقع أن تعرض الشركات المصرية - خلال المعرض - المنتجات الغذائية والزراعية وتجارة الخدمات ، ومن بينها : الزيوت الطبيعية ، ومواد الطلاء "صديقة البيئة " والحرف اليدوية ، على مساحة أكثر من 360 مترا مربعا ، مشيرا إلى أن مشاركة عدد من البنوك المصرية مثل: بنك مصر ،والبنك الأهلي المصري، في في تلك الفعاليات .



وأوضح أن معرض الصين يعد فرصة ومنصة هامة لمصر لعرض منتجاتها ، والترويج لها علي الساحة الدولية ، وللإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بلغت أعلى مستوياتها ، في ضوء التبادلات "رفيعة المستوى" التي فتحت صفحة جديدة في التعاون المستمر ، منوها إلى أن هذا يتضح جليا في مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري .



وشدد السفير الصيني في القاهرة - خلال المؤتمر الصحفي - على أهمية مصر التي تعد أهم دولة عربية وأفريقية وإسلامية ، وأكبر شريك تجاري ل(بكين ) مشيرا إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي أعلنت استجابة سريعة للمشاركة في هذا المعرض ، وأنها كانت "ضيف شرف " الدورة الأولي للمعرض العام الماضي ، بمشاركة الدكتور مدبولي الذي أكد أن مشاركة مصر تأتي إيمانا منها بالأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض لما توفره من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون المشترك على المستوين التجاري والاستثماري .



ولفت إلى أن الجناح المصري الذي أقيم العام الماضي كان علي شكل الأهرامات و"الهيروغليفية " و"أنوبيس " وذلك في تصميم فريد من نوعه ليجعل الجناح المصري واحدا من الأجنحة الأكثر تميزا وشهرة ، مضيفا أن حجم الصفقات المبدائية التي أبرمتها الشركات المصرية مع المشترين الصينيين بلغت 42 مليون دولار العام الماضي

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وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.8 مليار دولار العام الماضي ، من بينها 12 مليار دولار صادرات صينية لمصر ، بينما صدرت مصر للصين بما قيمته 3ر1 مليار دولار ، مؤكدا اهتمام (بكين ) بزيادة الصادرات المصرية للصين ، وإحداث توازن في الميزان التجاري .

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وأوضح أن الصين تسعي إلى تعزيز التبادل التجاري مع مصر ، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية ، خاصة : البرتقال والعنب والبنجر ، مشيرا إلي أن البرتقال المصري يشكل نسبة 40 % من إجمالي الصادرات المصرية للصين ، وأن هناك مفاوضات تجرى لتصدير فاكهة "الرومان " المصري للصين .



ونوه إلى أن وفدا صينيا من المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ، و30 شركة صينية والمسئولين من المقاطعات الصينية سيقومون بزيارة للقاهرة في السادس من نوفمبر المقبل ، للمشاركة في فعاليات منتدي الاقتصادي المصري – الصيني، بهدف دعم التجارة بين البلدين ، لافتا إلي الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 7 مليار دولار ، فيما بلغت أعداد السائحين الصينيين الوافدة إلى مصر نحو خمسمائة ألف سائح العام الماضي

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وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج ، سيفتتح فعاليات الدورة الثانية من معرض الصين في "شنغهاي" ، حيث تم زيادة مساحته في تلك الدورة لتبلغ 330 ألف متر مربع ، فيما أعلنت 170 دولة ومنطقة ومؤسسة دولية من بينها 50 دولة عربية وأفريقية و 3 ألف شركة وأكثر من 400 ألف مشتري المشاركة في فعاليات الدورة .



وأضاف أنه سيتم تنظيم أكثر 200 فعالية علي هامش المعرض ومن أهمها : منتدي "هونجتشياو " الاقتصادي الدولي ، تحت عنوان : " الانفتاح والابتكار .. التعاون والفوز المشترك " الذي سيشهد مشاركة خمسين من القيادات العالمية ، من الأوساط السياسية والتجارية والأكاديمية ، من بينهم : المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، والأمين العام "للأونكتاد" بهدف بحث اتجاهات التنمية الاقتصادية العالمية وإيجاد حلول مناسبة معنية نحو تحقيق التنمية المشتركة .



وأوضح أنه سيتم إطلاق منصة إعلامية للمعرض هذا العام ، بهدف التركيز علي نشر وتوضيح سياسات الصين الرئيسية ، والتقارير المهمة الصادرة عن المنظمات الدولية ومؤسسات البحث المتخصصة ، مشيرا إلي أن الصين تعرض منتجات وتقنيات جديدة ، فضلا عن أن المعرض يعد فرصة لدمج المحتويات المبتكرة مثل : الحياة مرتفعة الجودة ، وحياة التكنولوجيا ، والذكاء الاصطناعى.



وقال السفير الصيني في القاهرة - في ختام تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي - إن الرئيس بينج أكد أن المعرض ملتزم بمفهوم روح التعاون المفتوح ، معربا عن الترحيب بالدول المشاركة .

