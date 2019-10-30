شكرا لقرائتكم خبر عن فيات كرايسلر وبيجو تؤكدان محادثات بشأن ارتباط محتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض فيات كرايسلر وبي.إس.إيه المالكة لبيجو محادثات بشأن ارتباط محتمل قد يتمخض عنه كيان عملاق بقيمة خمسين مليار دولار ذو وضع مؤهل بشكل أفضل لمواجهة مجموعة من التحديات التى تواجه صناعة السيارات عالميا على صعيدى التكنولوجيا باهظة التكلفة والقواعد التنظيمية.

وقالت المجموعتان فى بيانين منفصلين اليوم الأربعاء إنهما تجريان مناقشات تهدف إلى إنشاء إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وذلك بعد أن قال مصدر على دراية بالأمر أمس الثلاثاء إن المحادثات جارية.

وبعد التخلى عن اندماج مقترح مع رينو فى يونيو، أكد رئيس فيات كرايسلر جون إلكان مسعى الشركة لإيجاد تحالف بديل، إذ تواجه شركات صناعة السيارات استثمارات ضخمة من أجل تقنيات التحول للسيارات الكهربائية وخفض الانبعاثات والقيادة الذاتية.

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وفتحت أسهم فيات كرايسلر المدرجة فى بورصة ميلانو تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع يزيد عن 10% بعد أن أنهت جلسة أمس الثلاثاء بزيادة أكثر من 7.5% في نيويورك.

وارتفع سهم بيجو بأكثر من 6% ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من 11 عاما.

لكن حتى فى حال نجاح اتحاد بيجو وفيات كرايسلر في التغلب على العقبات السياسية والمالية والحكومية، ستظل الشركة الجديدة تواجه تحديات كبيرة.

ويواجه صناع السيارات العالميون تباطؤا محتملا في الطلب يتزامن مع أضخم التغيرات التقنية في مئة عام.