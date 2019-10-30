شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الثروة النرويجى يقول إنه لن يستثمر فى طرح أرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم الأربعاء إن الصندوق لا يخطط للاستثمار في أرامكو السعودية حين تنفذ شركة النفط السعودية طرحها العام الأولي الذي طال أمد انتظاره.

وقال ينفا سلينجستاد في مؤتمر صحفي "السعودية ليست جزءا من مؤشرنا المرجعي".

وأضاف أن الصندوق النرويجي يملك بعض الاستثمارات الأصغر في شركات سعودية عبر محفظة للأسواق الناشئة، لكن شركة كبيرة مثل أرامكو لن تكون جزءا طبيعيا من هذه المحفظة.