صور.. فريق "شارك بفنك" يواصل أنشطته التجميلية بجامعة قناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق "شارك بفنك" المكون من طلاب جامعة قناة السويس،أعماله التجميلية داخل الحرم الجامعى، حيث يقوم الفريق بالرسم على أكشاك الكهرباء باستخدام الفنون التشكيلية، بعد أن تم تجميل مبنى الأنشطة الطلابية.

كانت جامعة قناة السويس قد أعلنت عن تكوين فريق طلابي تحت شعار شارك بفنك وذلك للمشاركة في الأعمال التجميلية باستخدام الفنون التشكيلية سواء داخل الجامعة أو خارجها بالمشروعات القومية.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إن الطلاب الجامعة لهم مساهمات رائعة وإيجابية في تجميل الإسماعيلية الجديدة وتجميل مدينة الإسماعيلية أيضًا ما قاموا به من أعمال تجميل بالمدن الجامعية بالجامعة، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لمحاربة التلوث البصري ونشر ثقافة أن تتسم بلدنا ومنشآتها بالجمال والإبداع.

يشرف على فريق شارك بفنك" الفنان التشكيلى رائد جلال، مدير إدارة النشاط الفنى بجامعة قناة السويس.



فريق شارك بفنك يواصل أنشطته التجميلية بجامعة قناة السويس

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فريق شارك بفنك يواصل أنشطته التجميلية بجامعة قناة السويس



فريق شارك بفنك يواصل أنشطته التجميلية بجامعة قناة السويس



فريق شارك بفنك يواصل أنشطته التجميلية بجامعة قناة السويس



فريق شارك بفنك يواصل أنشطته التجميلية بجامعة قناة السويس