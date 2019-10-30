شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض البلطى 1والثعابين والبورى يبدأ بـ32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 30- 10-2019 انخفاضا لبعض الأصناف وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

وانخفاض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 25-28 جنيها مقابل 27-32 أمس، وانخفاض سعر كيلو البلطى "2" ليسجل 19-23 جنيها مقابل 24 جنيها لأسعار أمس، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

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كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر الثعابين لتسجل 50- 170جنيها مقابل 180 لأسعار أمس، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.