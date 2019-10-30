صور.. "مياه القناة": خطة زمنية لرفع كفاءة المحطات لتحسين الخدمات للمواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عبد الحميد عصمت،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة مياه الشرب والصرف بـ محافظات القناة علي ضرورة الاهتمام بتنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لشبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها للحفاظ على استمرار تقديم الخدمة وزيادة العمر الافتراضي للشبكات.

وأشار رئيس شركة "مياه القناة" إلي أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير خط الدخول 1700 وبيارات محطة رفع صرف صحي قرية أبو عطوة بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بقطاع الإسماعيلية، مضيفًا قطاع بورسعيد برئاسة العميد أيمن خيرى يواصل أعمال التطهير بعدد من المناطق بالقطاع منها منطقة شباب الخريجين "3" بحى الزهور ومنطقة ورش الحرفيين بمدينة بورفؤاد، أما فى قطاع السويس فقد تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بحى الأربعين والبدء في أعمال الملس بحى عتاقه.

وقالت الدكتورة عبير خليل، المتحدث الرسمى لشركة مياة القناة أن رئيس مجلس الإدارة أعطي توجيهات مشددة لرؤساء القطاعات الجغرافية والمناطق باستمرار عمليات التطهير وفقا للخطة الموضوعة والتى تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أى مشاكل تتعلق بسقوط الأمطار وزيادة التصرفات، والتعامل الفورى مع أى بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحى التي تتعرض للسرقة مع سرعة تعويضها بأغطية جديدة حرصًا علي سلامة المواطنين ووقاية الشبكات من سقوط مخلفات بداخلها قد تعرضها للانسداد.

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وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت، أن هناك خطة زمنية لرفع كفاءة العديد من المحطات علي مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلي رفع المستوى الاقتصادي للشركة وتعظيم مواردها بما يعود بالنفع علي العاملين بالشركة بالإضافة إلي استفادة المواطن بجودة الخدمات، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد الخطة الزمنية لتطهير الخزانات لمحطات مياه الشرب بمحافظة السويس، بالإضافة إلى رفع الكفاءة لعدد من محطات مياه الشرب بالإسماعيلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين منها محطة مياه القنطرة غرب الكبرى ومحطة مياه الرياح والعمدة صالح والضبعية وغيرها من المحطات الأخرى.



خطة زمنية لرفعكفاءة المحطات بمحافظات القناة لتحسين الخدمات للمواطنين (1)



خطة زمنية لرفعكفاءة المحطات بمحافظات القناة لتحسين الخدمات للمواطنين (2)