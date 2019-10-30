شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 14489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17467 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5367 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل مستوى 537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1434 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.