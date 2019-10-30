شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 14489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17467 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5367 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل مستوى 537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1434 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.