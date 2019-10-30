رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى: من المستبعد القيام باستثمار ضخم فى طرح أرامكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار المباشر الروسى لرويترز اليوم الأربعاء إن صندوق الثروة السيادية الروسى لن يقوم باستثمار ضخم فى الطرح العام الأولى لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وقال فى مقابلة على هامش منتدى للاستثمار فى الرياض "بالتأكيد روسيا لن تقوم باستثمار ضخم فى أرامكو بسبب أنها بالفعل منكشفة تماما على النفط".
وأضاف "لكن الكثير من صناديق التقاعد تعتقد أن أرامكو تقدم عرضا مثيرا للاهتمام جدا... هناك اهتمام مؤكد من جانب صناديق تقاعد روسية وعدد من صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار الروسية".
كما قال ديمترييف إن مستثمرين روس يبحثون ما يزيد عن عشرة مشاريع وفرص جديدة فى السعودية فى قطاعات الطاقة والسياحة والبتروكيماويات والبناء.
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