الموجز قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة ستنتج "عربات ميني كار" تكفي الأسرة المصرية، وأن سعرها سيكون في متناول الجميع، مضيفا: "هي صغيرة ولكن ستكفي الأسرة، وستسير لمسافة جيدة دون الحاجة لإعادة الشحن". انتشرت فى الآونة الأخيرة صورا كثيرة لسيارة ميني كار وهي سيارة صغيرة الحجم وستقوم وزارة الانتاج الحربي بإنتاجها وسيكون سعرها ٢٤ ألف جنيه. Advertisements وظهرت صور كثيرة للفنانة يسرا وهى تقود هذه السيارة ونشرتها صدى البلد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الـ «ميني كار» لأول مرة .. تكفي الأسرة المصرية وبسعر «٢٤ ألف جنيه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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