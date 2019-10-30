الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

الموجز

تراجعت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، في بعض البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 / 10 / 2019 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر شاشات أسعار البنوك المصرية، وتراوح خسارة الدولار في البنوك ما بين قرش وقرشين.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالى:

سعر الدولار في بنك مصر

16.09 جنيه للشراء

16.19 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى

16.09 جنيه للشراء

16.19 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

16.07 جنيه للشراء

16.17 جنيه للبيع

Advertisements

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى

16.08 جنيه للشراء

16.18 جنيه للبيع



سعر الدولار في المصرف المتحد

16.09 جنيه للشراء

16.19 جنيه للبيع

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصرف ابوظبى الإسلامي

16.1 جنيه للشراء

16.2 جنيه للبيع

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

جدير بالذكر أن البنك المركزي أصدر قرارًا تاريخيا بتعويم الجنيه ليقضي على السوق السوداء ويجعل جميع المعاملات تصب في البنوك المصرية.

وهبط الدولار إلى مستويات كبيرة ليسجل أدنى مستوى له منذ 3 سنوات أمام الجنيه المصري حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه في الأول من يناير 2019.