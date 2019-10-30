شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكى: النمو العالمى يتباطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخزانة الأمريكي ،ستيفن منوتشين، إن النمو العالمي يتباطأ ويؤثر بشكل متواضع على الولايات المتحدة، مضيفا أن الاقتصاد الأمريكي يظل قويا مع تدفقات جيدة لرأس المال.

وقال الوزير في مؤتمر استثمارى ينعقد في العاصمة السعودية الرياض "ما من شك في أن الاقتصاد العالمي يتباطأ وإن لذلك بعض التأثير المعرقل بشكل متواضع على الاقتصاد الأمريكى".

كما قال إن أوروبا بحاجة لبذل المزيد من الجهود على الجانب المالي والتنظيمي للحفاظ على النمو.