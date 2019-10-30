شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع السيارات يحد من خسائر أسهم أوروبا مع استمرار شكوك بشأن التجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت الأسهم الأوروبية صعوبات اليوم الأربعاء، بحثا عن اتجاه في الوقت الذي كبحت فيه قفزة في قطاع السيارات عقب محادثات اندماج بين فيات كرايسلر ومجموعة بي.إس.إيه الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأوروبية بفعل الضبابية التي تغلف إبرام اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، مع ارتفاع مؤشر قطاع السيارات 1.2% مسجلا أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر.
وأكدت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر إجراء محادثات اندماج مع منافستها الفرنسية بي.إس.إيه، وهي الصفقة المحتملة التي قد تعيد تشكيل قطاع السيارات العالمي وتخلق شركة أوروبية عملاقة.
وارتفعت أسهم الشركتين بنسبة تتراوح بين سبعة وثمانية بالمئة إلى صدارة المؤشر ستوكس 600.
وانخفض سهم دويتشه بنك 5% بعد أن أعلن البنك تكبد خسائر للربع الثاني على التوالي لأسباب من بينها تكاليف عملية إعادة هيكلة كبيرة.
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