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البورصة تعد سلسة فيديوهات لرسوم متحركة للتوعية بأهمية سوق المال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت البورصة المصرية، من إعداد سلسة من فيديوهات الرسوم المتحركة تحت اسم (ستوك بوك – حكاية سهم)، والتي ستعرض دور أهمية البورصة في تمويل توسعات الشركات وكذلك استعراض المنتجات التي تساعد الأفراد على تبني خطط للاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل مثل وثائق المؤشرات المتداولة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع.

 

ويتزامن إطلاق الفيديوهات التعليمية مع الجهود التي تتبناها إدارة البورصة مؤخرا بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لتدريب ورفع قدرات الطلاب في المرحلة الجامعية لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف التخصصات.

 

ونشرت إدارة البورصة المصرية، الفيديوهات على صفحاتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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