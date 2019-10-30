شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعد سلسة فيديوهات لرسوم متحركة للتوعية بأهمية سوق المال والان مع تفاصيل الخبر
ويتزامن إطلاق الفيديوهات التعليمية مع الجهود التي تتبناها إدارة البورصة مؤخرا بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لتدريب ورفع قدرات الطلاب في المرحلة الجامعية لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف التخصصات.
ونشرت إدارة البورصة المصرية، الفيديوهات على صفحاتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
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