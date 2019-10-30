شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعد سلسة فيديوهات لرسوم متحركة للتوعية بأهمية سوق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت البورصة المصرية، من إعداد سلسة من فيديوهات الرسوم المتحركة تحت اسم (ستوك بوك – حكاية سهم)، والتي ستعرض دور أهمية البورصة في تمويل توسعات الشركات وكذلك استعراض المنتجات التي تساعد الأفراد على تبني خطط للاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل مثل وثائق المؤشرات المتداولة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع.

ويتزامن إطلاق الفيديوهات التعليمية مع الجهود التي تتبناها إدارة البورصة مؤخرا بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لتدريب ورفع قدرات الطلاب في المرحلة الجامعية لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف التخصصات.

ونشرت إدارة البورصة المصرية، الفيديوهات على صفحاتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

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