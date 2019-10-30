شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول مول تجارى باستثمارات من جهاز المدينة على مساحة 3 أفدنة بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ الأساسات والهيكل المعدني بالكامل وجارٍ تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات، موضحاً أن أعمال المول ستكون كاملة التشطيب الداخلي والخارجي بأعلى المعايير والمواصفات، وتشمل أنظمة الحريق وأعمال الفرش والتكييفات على الوجه الأمثل المعد للتشغيل.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء 7 أسواق تجارية نماذج ( 6 محال ، 8 محال ، 14محلاً ) بمراكز خدمات الحي (الرابع غرب – الأول شرق)، ومناطق ( الأولى – الثانية - الثالثة – الخامسة – التاسعة عمارات)، وجارٍ السير في إجراءات الطرح، مؤكداً أن جهاز المدينة يدعم كافة المشروعات التي تهدف لتوفير الخدمات المختلفة لسكان مدينة الشروق .
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ أول مول تجارى باستثمارات من جهاز المدينة على مساحة 3 أفدنة بمدينة الشروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.