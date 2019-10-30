شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول مول تجارى باستثمارات من جهاز المدينة على مساحة 3 أفدنة بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ أول مول تجارى على مساحة 3 أفدنة بموقع متميز بمركز خدمات المدينة 2، موضحاً أن هذا المول الأول من نوعه الذي ينفذ من ميزانية الجهاز، ويعتبر ضمن الإضافات الإستثمارية في هذا المجال، والتي تساعد في تحقيق أعلى معدلات التنمية.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ الأساسات والهيكل المعدني بالكامل وجارٍ تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات، موضحاً أن أعمال المول ستكون كاملة التشطيب الداخلي والخارجي بأعلى المعايير والمواصفات، وتشمل أنظمة الحريق وأعمال الفرش والتكييفات على الوجه الأمثل المعد للتشغيل.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء 7 أسواق تجارية نماذج ( 6 محال ، 8 محال ، 14محلاً ) بمراكز خدمات الحي (الرابع غرب – الأول شرق)، ومناطق ( الأولى – الثانية - الثالثة – الخامسة – التاسعة عمارات)، وجارٍ السير في إجراءات الطرح، مؤكداً أن جهاز المدينة يدعم كافة المشروعات التي تهدف لتوفير الخدمات المختلفة لسكان مدينة الشروق .