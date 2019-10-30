شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل تحركات محدودة ترقبا لقرار الفائدة الأمريكية والاسترلينى يصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الدولار تحركات محدودة فى التداولات فى الوقت الذى تتأهب فيه الأسواق لخفض فى أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، بينما استقر الجنيه الاسترلينى بعد موافقة مجلس العموم البريطانى على الدعوة لانتخابات مبكرة فى ديسمبر، والتى قد تُنهى مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان الدولار مستقرا أمام اليورو عند 1.1110 دولار كما استقر أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 97.698 مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطى الاتحادى بشأن أسعار الفائدة.

ومقابل الين، كان تحرك العملة الأمريكية ضئيلا أيضا عند 108.84 ين، قرب أعلى مستوياته فى ثلاثة أشهر عند 109.07 الذى لامسه أمس الثلاثاء.

Advertisements

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى اليوم الأربعاء فى نهاية اجتماعه الذى استمر يومين.

واستقر الاسترلينى فى أحدث تعاملات عند 1.2865 دولار.

ومن العملات الأخرى، ارتفع اليوان الصينى ارتفاعا طفيفا مع انتظار المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى ومزيد من الوضوح بشأن كيفية سير مفاوضات التجارية الصينية الأمريكية.

وفى السوق الفورية، سجل السعر الفورى لليوان فى الداخل فى أحدث التعاملات 7.0650.