شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتحرك فى نطاق محدود قبيل خفض محتمل للفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الأربعاء، إذ يتوخى المستثمرون الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة فى وقت لاحق من اليوم، بينما قدم ضعف الأسهم بعض الدعم.

استقر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1487.89 للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1490.40 دولار للأوقية.

وبحسب أداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام.

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وقدمت مخاوف من ركود وتباطؤ اقتصادى عالميين محتملين دعما للمعدن الأصفر، وأظهرت بيانات نشرت أُمس الثلاثاء أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت للشهر الثالث على التوالى فى أكتوبر.

وقال وانغ تاو المحلل الفنى لدى رويترز إن السعر الفورى للذهب قد يختبر مستوى الدعم عند سعر 1480 دولارا للأوقية مع وجود فرصة جيدة بالنزول لما دون هذا المستوى والتراجع إلى المستوى المنخفض الذى بلغه فى الأول من أكتوبر عند 1458.50 دولار.

ولم يطرأ تغير كبير على المعادن النفيسة الأخرى، إذ هبطت الفضة 0.1 % عند 17.78 دولار للأوقية لتنزل لليوم الثالث على التوالي، واستقر البلاتين دون تغيير عند 919.63 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 1788.06 دولار للأوقية.