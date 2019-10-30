شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى سوق الصاغة اليوم الأربعاء 30-10-2019، هبوطا محدودا بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجاً فى مصر 670 جنيها للجرام، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالمياً.

وهبط سعر الذهب عالمياً من 1494 دولاراً إلى 1490دولار، فى ظل ترقب السوق العالمي قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 574 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 670 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 765 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5360 جنيها.

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أوقية الذهب 1490 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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