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كريدي سويس يضاعف صافي ربحه في الربع الثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك كريدي سويس اليوم الأربعاء، إن صافي ربحه زاد لأكثر من مثليه في الربع الثالث إلى 881 مليون فرنك سويسري (886.94 مليون دولار)، مع تعزيز البنك للإيرادات في نشاطه لإدارة الثروات والتداول وتسجيله مكاسب من نقله منصة التمويل انفست لاب التابعة له إلى مجموعة أولفاندز.

والزيادة البالغة 108% في صافي الربح تتجاوز التوقعات الخاصة بالبنك البالغة 751 مليون فرنك.

وقال تيجاني تيام الرئيس التنفيذى في بيان "واصلنا، في ظل بيئة تنطوي على تحديات، تنمية حقوق امتيازنا لإدارة الثروات، وزيادة إيراداتنا وجمع أصول جديدة قياسية بقيمة صافية 72 مليار فرنك سويسري منذ بداية العام وذلك على مستوى المجموعة".

 

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