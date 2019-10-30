شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد - محمد أبو الغيط:

تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحقيقها أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

ووفقاً لوكالة بلومبرج فقد أبلغت الشركة السعودية بعض المحللين الماليين الذين لهم علاقة بعملية الطرح الأولى للشركة بهذه الأرقام الأولي غير المدققة، ولم تعلن الشركة وفقا للمحللين عن أرقام المقارنة.

وحسب بيانات لشركة كامكو الكويتية صدرت في وقت سابق واطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها فإن أرباح أرامكو في 9 أشهر تعادل تقريباً الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة بأسواق الخليج مجتمعة وفي العام 2018 كاملا دولار أمريكي البالغة 68.6 مليار دولاوالتي كانت بدورها مرتفعة وبنسبة 3.5% عن أرباح العام 2017 التي بلغت 66.3 مليار دولار أمريكي.

وسجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت 5.8 مليار دولار أمريكي، كما أن السوق السعودية “تداول”، والتي تستحوذ على حوالي 41.2 في المائة من إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية للسنة المالية 2018، سجلت أرباحا بلغت 28.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018 مقابل 27.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017.

من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الاستثناء الوحيد بتسجيله تراجعاً سنوياً في صافي الربح للسنة المالية 2018 وصولاً إلى 10.5 مليار دولار أمريكي.

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وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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