شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: 68 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في تسعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

ووفقاً لوكالة بلومبرج فقد أبلغت الشركة السعودية بعض المحللين الماليين الذين لهم علاقة بعملية الطرح الأولى للشركة بهذه الأرقام الأولي غير المدققة، ولم تعلن الشركة وفقا للمحللين عن أرقام المقارنة.

وتُعد أرباح أرامكو في تسعة أشهر هي ضعف الأرباح السنوية لشركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط مدرجة في أسواق المال.

يعتمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الربح وعلى احتياطيات المملكة النفطية الهائلة لجذب المستثمرين إلى الاكتتاب العام للشركة ، والذي بدوره سيساعد في تمويل خطته لإصلاح الاقتصاد السعودي.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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