شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبحرين توقّعان العقد الاستشاري لـ"الجسر الموازي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الثلاثاء، عقد استشاري المرحلة الانتقالية للجسر الموازي لجسر الملك فهد، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية 2019.

وبحسب بيان المؤسسة على موقعها الإلكتروني فقد وقعت المؤسسة هذا العقد مع تحالف شركات كي بي أم جي الاستشاري المالي وأيكوم الاستشاري الفني، وسي إم إس الاستشاري القانوني.

وتبلغ قيمة عقد مشروع المرحلة الانتقالية للجسر الموازي لجسر الملك فهد 33.6 مليون ريال، وتصل مدة تنفيذ المشروع 34 شهرا.

وأشارت المؤسسة، في بيانها، إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد المواصفات والرسومات الهندسية وتطوير بنية مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الجدوى المالية تهميدا لإطلاق المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتبلغ تكلفة إنشاء الجسر الموازي لمشروع الملك فهد 11 مليار ريال، ويبلغ طول الجسر 25 كيلومترا.

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وكان كل من الجانبين السعودي والبحريني قد اتفقوا في أغسطس الماضي على تعيين شركة استشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة لمشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.

وقدر الدكتور نبيل بن محمد العامودى في تصريحات على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض العام الماضي، أن تكلفة المشروع تبلغ ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيكتمل خلال خمس سنوات بعد إنهاء دراسة الخدمات الاستشارية التي تستغرق نحو عام ونصف العام أو عامين.

وانطلق اليوم الثلاثاء في السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

ويشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات صحفية سابقة.