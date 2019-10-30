شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" توقع 7 مذكرات تفاهم في "مستقبل الاستثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عزمها إنشاء المشروع المشترك للكهرباء في جازان.

ومن المتوقع أن يكون المشروع المشترك مملوكاً بنسبة 46% لشركة إير برودكتس، و25% لشركة أكوا باور، و20% لأرامكو السعودية، و9% لشركة إير برودكتس قدرة.

ووقعت الشركة 7 مذكرات تفاهم وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019، بحسب العربية نت.

وتمثّل مذكرات التفاهم أوجهاً جديدة للتعاون مع شركات من 6 دول، وهي فرنسا، والنرويج، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وتدعم هذه الشراكات استراتيجية التنوع الاقتصادي للمملكة، وأعمال أرامكو السعودية عن طريق زيادة كفاءة التقنية المستخدمة في خدمات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات والأعمال الهندسية.

وستساعد مذكرات التفاهم هذه على المدى الطويل في تحسين الاستدامة والكفاءة التقنية في جميع مراحل سلسلة القيمة.

وتشمل مذكرات التفاهم وأوجه التعاون التجاري ما يلي:

1- إير برودكتس قدرة: مذكرة تفاهم غير ملزمة بين أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس قدرة (أيه بي كيو) لمناقشة تأسيس شركة مشروع مشترك للغازات الصناعية.

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2- شركة آكر آسا النرويجية: مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة آكر آسا للتعاون بشأن الثورة الصناعية الرابعة في مجال الاستدامة والبيئة الخضراء.

3- شركة داسو سيستمز: مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة داسو سيستمز للتعاون بشأن المواد المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

4- شركة بيكر هيوز: مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

5- شركة بي إم تي كو ليمتد: مذكرة تفاهم للتعاون بين أرامكو السعودية وشركة بي إم تي، تستثمر بموجبها "بي إم تي" في مرافق تصنيع الوصلات والصمامات في المملكة.

6- مجموعة توباسيكس: مذكرة تفاهم للتعاون بين أرامكو السعودية ومجموعة توباسيكس، تستثمر بموجبها المجموعة في مرافق تصنيع وتصفيح الأنابيب باللحام، وخدمات التصفيح في المملكة.

7- شركة بولترون كومبوزيتس: مذكرة تفاهم للتعاون بين أرامكو السعودية وشركة بولترون، تستثمر بموجبها "بولترون" في مرافق تصنيع الأنابيب اللامعدنية المعززة بالألياف الزجاجية في المملكة.

وانطلق اليوم الثلاثاء في السعودية فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة 49 شريكاً وحضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من مختلف القارات.

ويشارك بالمنتدى عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر، وقرابة 300 متحدث من صناع القرار والمستثمرين والخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، بحسب بيانات صحفية سابقة.