شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات تدفع "الحكير" لتكبد خسائر بـ 15.5 مليون بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 15.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 13.7 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من زيادة تنافسية السوق والتي أدت الى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة بالرغم من تحقيق زيادة في نسب الإشغال.

كذلك تأثرت الإيرادات بإغلاق عدد من المواقع ضعيفة الاداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية و نتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات بمبلغ 1.9 مليون ريال.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 47 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة بأن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 31.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 4.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 611.3%.

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