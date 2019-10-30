شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يهبط بأرباح "مبكو" 97% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 97.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 858 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 30.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 7.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 36.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار البيع وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مكاسب القيمة العادلة على الأدوات المالية المشتقة والزيادة في المصاريف الأخرى والزيادة في تكلفة التمويل.

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وبحسب البيان، فإن التأثير المذكور أعلاه قابله جزئياً زيادة في حجم المبيعات، وانخفاض في تكلفة المبيعات للطن الواحد، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض مخصص خسائر انخفاض القيمة للذمم المدينة، وانخفاض في مصروف الزكاة.

وتراجعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 180.7 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 215.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 87.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 97%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 96.9%.

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