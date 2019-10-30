شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "أسترا" تتراجع 45.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لمجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الخسائر بنسبة 45.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 14.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 24.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 4 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الخسائر خلال الربع الثالث يعود إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاع الأدوية، انخفاض إجمالي الخسائر في قطاع الحديد والطاقة، وارتفاع إجمالي الأرباح في قطاع الكيماويات المتخصصة.

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وارتفعت الإيرادات إلى 443.3 مليون ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 405.3 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 31.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 41.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة تراجع بلغت 40.7%.

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