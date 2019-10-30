شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات ترفع أرباح "أسمنت ينبع" 352.4% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت ينبع، المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 352.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 61.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 65.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع ايرادات المبيعات، وارتفاع مبيعات تصدير الكلنكر، وعلى الرغم من إنخفاض كمية المبيعات المحلية وإنخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصاريف الزكاة .

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وارتفعت الإيرادات إلى 228 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 152.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 174.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 58.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 198.5%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 152%.

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