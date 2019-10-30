بنك وربة (WARBABANK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهي السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 259 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 263 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة 265 فلس، كما كون السهم نموذج "Grave Stone” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 250 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.
ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 256.فلس وبين مستوى المقاومة هو 261 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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