شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم امس الثلاثاء بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 35.50 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 36.50 فلس والذي اشرنا إليه في تقريرنا الأخير، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما نتوقع أن يضغط على السهم خلال الأيام والأسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 34 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37 فلس.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 35 وبين مستوى المقاومة هو 35.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط