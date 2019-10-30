شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 219 فلس، وبالنظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار حالة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع أن يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس، إلا أن هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 250 فلس.
ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 215 فلس وبين مستوى المقاومة هو 222 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.