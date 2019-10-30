شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 219 فلس، وبالنظر إلى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار حالة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع أن يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس، إلا أن هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 250 فلس.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 215 فلس وبين مستوى المقاومة هو 222 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط