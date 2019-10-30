شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 17.90 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق منذ منتصف الشهر الحالي ما بين مستوى 19 ومستوى 17 فلس، ومصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع أن يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 18.2 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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