شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهي السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 18.80 فلس، ليواصل بذلك سلسلة من الانخفاضات والتي بداها منذ منتصف الشهر الماضي، مصحوبا بتدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إشارة سلبية، لذلك نتوقع أن يشهد السهم تراجعا خلال الأيام والأسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 15.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 18.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط