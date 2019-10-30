شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 762 فلس منخفضا، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 740 فلس كمستوى أول ثم 710 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 780 فلس.س

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 751 فلس وبين مستوى المقاومة هو 767 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط