شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت سيطرة البائعين، حيث أنهي جلسة امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 223 فلس، في ظل تواضع كميات التداول منذ بداية الشهر الحالي، مقتربا من مستوى الدعم 220 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 205 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 219 فلس وبين مستوى المقاومة هو 224 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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