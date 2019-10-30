قامكو (QAMC) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث أنهي تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.813 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.83 ريال، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع أن تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 0.75 ريال.
ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.82 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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