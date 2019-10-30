شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين (QGRI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 2.88 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3 ريال، والذي يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع أن يعمق السهم من خسائره خلال الأيام والأسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 2 ريال.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط