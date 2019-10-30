شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 29-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.1105 ويستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، ويحتاج للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الارتفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.1180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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