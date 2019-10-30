تعرف على أسعار أطباق «حلاوة المولد» في أشهر المحلات بالأسواق المصرية

الموجز

يحتفل المصريين كل عام بذكرى المولد النبوى الشريف، والذي سيوافق التاسع من نوفمبر المقبل.

ويحرص المسلمون على الاحتفال بطرق مختلفة بذكرى ميلاد النبي محمد، من أبرزها شراء حلاوة المولد النبوي.

وفيما يلي أسعار حلاوة المولد في أشهر المحلات بالأسواق المصرية، وهي سلاسل محلات العبد وتسيباس ولابوار، بحسب موقع "الفجر".

أسعار العبوات في الاسواق الشعبية

- عبوة تتضمن 10 قطع، وتشمل: "قطعة ملبن أصفر ، ملبن أحمر ، سمسمية، حمصية ، فولية ، قطعتين حمصية وتسجل 35 جنيها".

- عبوة تتضمن 17 قطعة، وتشمل: "3 قطع مينى حمص ، قطعتين لكل من ملبن سادة ، سمسمية ، حمصية ، فولية ، دومية فول ، مينى سمسم ، وقطعة من الملبن الاحمر ، وجوز الهند بالزبيب ، ولديدة بالزبيب ويسجل 65 جنيها".

- عبوة تتضمن 26 قطعة، وتشمل: 3 ملبن مكسرات ، قطعتين " سمسمية ، فولية ، ملبن سادة ، ملبن أصفر ، شريحة فسدق ،نوجا بالسودانى ، حمصية ، سمسمية "، وقطعة ملبن عبن جمل ، لديدة بالزبيب ، جوز هند بالزبيب ، لوزية ، فولية ، نوجا قمر الدين ، وتسجل 80 جنيها.

* أسعار حلاوة المولد في محل العبد

- علبة حلوى المولد المشكلة ذات الحجم الصغير بسعر 70 جنيه للعلبة.

- علبة الحلوى المشكلة بعدد 20 قطعه بسعر 150 جنيه.

- علبة حلاوة المولد الحجم الكبير يبدأ من 310 جنيه وحتى 680 جنيه.

- علبة حلاوة المولد الصفيح سعرها بين 450 جنيه وحتى 680 جنيه.

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- علبة حلوى المولد ذات الحجم المتوسط سعرها يبدأ من 165 جنيه للعلبة وحتى 220 جنيه.

* أسعار حلوى المولد النبوى في سلاسل محلات لابوار

- علبة حلوى المولد ذات الحجم الصغير 210 جنيه.

- علبة حلوى المولد ذات الحجم المتوسط يبدأ سعرها من 365 جنيه وحتى 475 جنيه.

- علبة حلوى المولد النبوي الكبيره سعرها بين 625 جنيه وحتى 900 جنيه.

* أسعار علب حلاوة المولد 2019 في في محلات تسيباس

- علبة حلوى مشكل صغير 70 جنيهُا.

- علبة مشكل بها 20 قطعة 105 جنيهًا.

- علبة متوسطة من 165 – 220 جنيهًا.

- علبة كبيرة من 310 – 680 جنيهًا.

- علبة صفيح من 460 حتى 680 جنيهًا.

- علب هدايا من 510 حتى 780 جنيهًا.