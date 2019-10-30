شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية يبحث مع وفد صيني الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وفدا رسميا من مقاطعة فوجيان الصينية Fujian برئاسة هوانج ديزهي نائب رئيس الإدارة العامة للتجارة بالمقاطعة، والتي تعد أحد أهم وأكبر المقاطعات الاقتصادية في الصين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المقاطعة والترويج للفرص الاستثمارية في مصر امام الشركات الصينية العملاقة التي تضمها المقاطعة.

وحضر اللقاء يانج جي رئيس الجالية الصينية في مصر, والسيد شيا شياودنج مدير عام فرع مجموعة تأمين الصادرات والائتمان الصينية بالمقاطعة.

وقال المهندس مجدى غازي إن الاجتماع تناول استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها والتي تسعى مصر الى توطينها والتوسع فيها محليا، لاسيما وأن مقاطعة فوجيان تعد اكبر مقاطعة صينية في هذه الصناعة، وذلك في ضوء ما تتميز به مصر كنقطة انطلاق لأسواق خارجية كبيرة مثل السوق الأفريقية والدول العربية والأوروبية وامريكا في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معهم.

وتناول الاجتماع -بحسب بيان للتنمية الصناعية- طرح فرص الاستثمار في مشروعات الغزل والنسيج بما للمقاطعة من باع كبير في هذه الصناعة.

وأضاف غازي إنه تم بحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال نقل تكنولوجيا صناعة الرخام الى مصر والتي تتميز بها المقاطعة, وخاصة مع توفر المادة الخام وخاصة في محافظات صعيد مصر وطرح فكرة إقامة مجمع صناعي للرخام في احد مدن الجنوب بالتعاون مع الجانب الصينى.

ومن أوجه التعاون أيضا التي تم بحثها الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها المقاطعة في مجال إدارة وتشغيل المناطق الصناعية، حيث تمتلك المقاطعة ما يقرب من 100 منطقة ومجمع صناعي داخلها على اعلى معايير التكنولوجية العالمية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير وتنمية المناطق الصناعية في مصر.

كما استعرض رئيس الهيئة مشروع منطقة كوم اوشيم بشمال الفيوم والتي تعد ثانى أكبر منطقة صناعية في مصر على مساحة عملاقة تبلغ 32 مليون م2 واستعرض مخطط الهيئة لأن تكون أول مدينة صناعية ذكية من الجيل الرابع للمدن الصناعية, كمشروع قومي يستهدف انشاء مدينة صناعية متكاملة للصناعات التكنولوجية الدولية.

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وأكد رئيس الهيئة للوفد الصيني أن الفرصة سانحة الآن عن أي وقت سبق للتعاون الصناعي وفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الصينية مع توافر المناخ الاستثماري الملائم لمصر في ظل برامج التيسيرات غير المسبوقة التي اطلقتها الحكومة على المستوى الاقتصادي و التشريعي والاستفادة من الحوافز الكبيرة المقدمة للمستثمرين في الفترة الحالية فيما يخص اصدار التراخيص الصناعية وتبسيط الاجراءات فضلا عن اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي الالكترونية.

وأكد علي دعم الحكومة المصرية الكامل للكيانات الصينية العملاقة للاستثمار في مصر ويعد جذب مثل تلك الشركات العالمية في مقدمة اولوياتها, وكذا استعداد الهيئة لتقديم أية بيانات للجانب الصيني عن المناطق الصناعية والقواعد الإجرائية في مصر .

وأشار غازي إلى الاتفاق على زيارة ترويجية من وفد صناعي من الهيئة الى الصين قريبا لاستعراض الفرص الاستثمارية، كاشفا عن نية ادارة المقاطعة الصينية بترتيب زيارة أخرى الى مصر مع وفد كبير من رجال الأعمال وكبار الصناع بالمقاطعة لزيارة المناطق الصناعية في مصر خلال الفترة المقبلة, فضلا عن الاتفاق على اشراك الشركات المصرية في المعارض الصينية والعكس لفتح مجال لعقد شراكات استثمارية وتعريف مستثمري فوجيان بالفرص الاستثمارية في مصر.

وأكد هوانج ديزهي رئيس الوفد الصيني أن مقاطعة فوجيان تعد من اكثر المقاطعات الصينية تقدما على المستوى الاقتصادي حيث تقع على مساحة 120 الف كيلو م2 ويبلغ سكانها 39 مليون نسمة , موضحا أن العام الماضي حققت المقاطعة 8.3% زيادة في اجمالى الناتج المحلى، ما جعلها في الترتيب السادس على مستوى كافة مقاطعات الصين البالغة 30 مقاطعة.

كما وصل حجم التبادل التجاري لفوجيان 180 مليار دولار، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري مع مصر يبلغ 700 مليون دولار فقط وهو قليل بالنسبة لحجم الفرص والمقومات المتاحة وهو ما سيتم العمل على مضاعفته من خلال التعاون الصناعي في الفترة المقبلة.

وأوضح أن أهم الأنشطة التي تتميز بها مقاطعة فوجيان الصناعات الالكترونية وصناعة السيارات الكهربائية حيث لديها اكبر مصنع في العالم في انتاج بطاريات السيارات الكهربائية, كما لديها مصنع ينتج 600 الف سيارة كهربائية سنويا، فضلا عن صناعة المعدات والبتروكيماويات، وكذلك صناعة مواد البناء والرخام على وجه التحديد وصناعة الغزل والنسيج.

وأشار إلى تقدم تكنولوجيات تلك الصناعات في المقاطعة مما يفتح افاق للتعاون والاستثمار المشترك لاسيما مع توجه المقاطعة للاستثمار في افريقيا وخاصة مصر بما تملكه من مقومات استثمارية تنافسية .