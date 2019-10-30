شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.26% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.3 مليون سهم بقيمة 647 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.
وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.
وجاء سهم "مجموعة صافولا" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.68%، ثم اللجين بنسبة 3.76%، ثم الخزف السعودى بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "مجموعة الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.68% ثم مبكو بنسبة 1.94%، ثم الحكير بنسبة 1.86%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.26% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.