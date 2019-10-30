شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.26% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسرا 20.38 نقطة ليصل إلى مستوى 7673.23 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.04% خاسرا 1.40 نقطة ليصل إلى مستوى 3992.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.3 مليون سهم بقيمة 647 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

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وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

وجاء سهم "مجموعة صافولا" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.68%، ثم اللجين بنسبة 3.76%، ثم الخزف السعودى بنسبة 2.13%، فيما تصدر سهم "مجموعة الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.68% ثم مبكو بنسبة 1.94%، ثم الحكير بنسبة 1.86%.