تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسرا 24.470 نقطة ليصل إلى مستوى 5742.75 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 33.510 نقطة ليصل إلى مستوى 6246.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4761.86 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 107.8 مليون سهم بقيمة 18.3 مليون دينار كويتى عبر 4448 صفقة.

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وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة المنار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.93%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة الشعبية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 8.60-%.