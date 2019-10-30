شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 5 بنوك دولية تروج لطرح سندات دولارية لمصر بأسواق المال العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم وزارة المالية، القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب علي السندات الدولية المصرية، الذى ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

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وقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنه تم تأهيل 5 بنوك استثمارية دولية؛ للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية؛ ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجارى 2019 - 2020.

وأكدت وزارة المالية، أن البنوك هى (Citi Bank – JP Morgan - BNP Paribas – Natixis - Standard Chartered ) وتأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، حيث تعد من كبري البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميًا ومنها من له مركز حالي بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي.