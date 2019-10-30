شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 4.6 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.52% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%. فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.52% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%.

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