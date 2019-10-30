شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 54.2 مليون سهم محققة ما قيمته 74 مليون درهم من خلال تنفيذ 1273 صفقة ل29 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 14 سهما، واستقرت 6 أسهم.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فقطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.21%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.68%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.78%.
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