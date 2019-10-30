شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء ىالبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى راية لخدمات مراكز الاتصالات، سماد مصر، العبور للاستثمار العقارى، سيدى كرير للبتروكيماويات، أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية للدواجن.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.908 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 230.6 مليون ورقة مالية بقيمة 913.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.97%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.65%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 42.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14465 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالى، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 17395 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند عند مستوى 470 نقطة.

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وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

ثروة كابيتال

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 119.7 مليون جنيه إلى 191.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 71.8 مليون جنيه موزعه على 448.9 مليون سهم مجانى بقيمة اسمية 16 قرش للسهم الواحد بواقع 0.60 سهم مجانى لكل سهم أصلى من أسهم رأس مال الشركة قبل الزيادة، تمويلا من الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية المرحلية للشركة عن الفترة الماليه المنتهىه فى 31 مارس لعام 2019.

وأضافت البورصة، أن المستندات المقدمة من شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وفى سياق متصل قالت البورصة، إن مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، اشترى 291 ألف سهم، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشتثرت مجموعة مرتبطة بشركة السويس للأسمنت 91392 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات 73.5 ألف سهم، وذلك بحسب تقرير تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

أرباح زهراء المعادى

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وشهدت معظم الشركات زيادة فى صافى الربح بنسب مختلفة.

وحققت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، حجم مبيعات بلغ 152.9 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 مقابل 131.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 16.23%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 110.3 مليون جنيه مقابل 87.2 مليون جنيه بنسبة نمو 26.51%.

وحققت الشركة العربية للأدوية، صافى مبيعات بلغ 125.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل 105.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو 119%، وبلغ صافى الربح 18.8 مليون جنيه مقابل 9.753 مليون جنيه.