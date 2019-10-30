شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: طرح أرامكو قريبا والقرار سيتخذه ولى العهد السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء إن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وإن القرار سيتخذه ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.
وقال الأمير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض "سيحدث قريبا... لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب".
وأضاف "وسيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا... على وجه التحديد قرار الأمير محمد".
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