دويتشه بنك يتكبد خسارة 832 مليون يورو فى الربع الثالث بسبب إعادة هيكلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكبد دويتشه بنك اليوم الأربعاء خسارة بقيمة 832 مليون يورو (924.35 مليون دولار) فى الربع الثالث من العام بسبب تكاليف عملية إعادة هيكلة كبيرة مع تراجع حاد فى الدخل من قطاعه الهام لتداول السندات.
كان أكبر بنك فى ألمانيا قد أشار إلى أنه سيسجل خسارة هذا العام عندما أعلن فى يوليو أنه سيلغى قطاعات كبيرة من مكاتب التداول لديه، إذ خفض 18 ألف وظيفة وتحمل تكلفة قدرها 7.4 مليار دولار.
وهذه ثانى خسارة فصلية على التوالي، إذ يواجه البنك تكاليف لإعادة تشكيل أنشطته، وبالمقارنة مع خسارة 3.15 مليار يورو فى الربع الثانى وربح صاف بقيمة 229 مليون يورو قبل عام.
ونزلت الإيرادات بالبنك 15% إلى 5.3 مليار يورو، وهى أقل من توقعات عند 5.6 مليار دولار بحسب رفينيتيف، وعزا البنك التراجع إلى قراره التخارج من أنشطة الأسهم.
ونزلت الإيرادات من قطاع تداول السندات المربح لدى دويتشه بنك 13% فى الربع الثالث، مما يلقى الضوء على الضعف المستمر فى المصرف الاستثمارى التابع للبنك الألماني.
ويأتى ذلك بالمقارنة مع زيادة 10% فى الربع الثالث للبنوك الأمريكية بحسب جولدمان ساكس.
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