تعرف على أسعار حلاوة المولد النبوى بالأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 متوسط أسعار قطع حلاوة المولد هذا العام داخل الأسواق المصريات ومحلات الحلويات .. والتى تبد أ من جنيهان وحتى 55 جنيها للقطعة ، بينما يتراوح سعر الاطباق والاقراص من 17 – 96 جنيها . فئة 2 – 9 جنيه فئة 2 – 9 جنيه وتضم قطعة "الملبن السادة - مينى فول – ملبن احمر سادة – مينى حمص – لديدة سادة – جوز هند سادة - قرص حمص مينى – قرص حمصية " فئة 10 – 15 جنيها فئة 10 – 15 جنيها وتضم قطعة "دومية بندق – مشبك المولد – شكلمة فسدق – قشطة بالمكسرات – علف حمص كبير – علف سمسم كبير- طبق ملبن سادة – طبق حمص مكسرات " Advertisements فئة 16 – 20 جنيها فئة 16 – 20 جنيها باكيت جوز هند بالمكسرات – باكيت لديدة بالمكسرات – نوجا بالمكسرات – مربى جوز هند بالمكسرات – ملبن مكسرات كبير – علف فول كبير – طبق ملبن جيلي فواكه - طبق دومية بندق – طبق نوجا بالبندق – طبق سمسمية صغير – طبق فولية صغير " فئة 21 – 30 جنيها فئة 21 – 30 جنيها طبق سكرية – طبق حمصية صغير – قرص علف مكسرات – قرص مقصوصة مكسرات – طبق لديدة – طبق حمام – طبق بسيمة بالبندق صغير – طبق قشطة بالبندق – طبق شكلمة– طبق قشطة بالبندق بالشيكولاتة - طبق مشمشية بجوز الهند " فئة 31- 60 جنيها طبق فولية كبير – طبق سمسمية كبير – طبق حمصية كبير – طبق جوز هند بالفسدق صغير – طبق مشمشية بجوز الهند بالفسدق – قرص بندقية – قرص لوزية – طبق ملبن بندق صغير – طبق ملبن فسدق صغير – باكيت بندقية كبير – باكيت لوزية كبير – با كيت كاجو كبير – ملبن عين جمل ربع كيلو – باكيت فسدقية كبير

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