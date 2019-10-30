الارشيف / الاقتصاد

انخفاض أسعار النفط والغاز يضغط على أرباح أو.إم.في في الربع الثالث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط والغاز يضغط على أرباح أو.إم.في في الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في اليوم الأربعاء انخفاض الأرباح الأساسية للربع الثالث بنسبة عشرة بالمئة بفعل تراجع أسعار النفط والغاز على نحو مشابه لكبرى شركات القطاع.

وقالت الشركة إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والمعدلة وفقا للتكلفة الحالية للإمدادات، والتي تستبعد البنود الخاصة ومكاسب وأرباح المخزونات، بلغت 949 مليون يورو (1.05 مليار دولار(.

والرقم أعلى من متوسط توقعات 17 محللا في استطلاع نشرته أو.إم.في على موقعها الإلكتروني عند 924 مليون يورو.

Advertisements

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتجاوز متوسط الإنتاج 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الأخير حسب الوضع الأمني في ليبيا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أسعار النفط والغاز يضغط على أرباح أو.إم.في في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا