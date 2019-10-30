شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط والغاز يضغط على أرباح أو.إم.في في الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية أو.إم.في اليوم الأربعاء انخفاض الأرباح الأساسية للربع الثالث بنسبة عشرة بالمئة بفعل تراجع أسعار النفط والغاز على نحو مشابه لكبرى شركات القطاع.

وقالت الشركة إن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والمعدلة وفقا للتكلفة الحالية للإمدادات، والتي تستبعد البنود الخاصة ومكاسب وأرباح المخزونات، بلغت 949 مليون يورو (1.05 مليار دولار(.

والرقم أعلى من متوسط توقعات 17 محللا في استطلاع نشرته أو.إم.في على موقعها الإلكتروني عند 924 مليون يورو.

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وقالت الشركة إنها تتوقع أن يتجاوز متوسط الإنتاج 500 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الأخير حسب الوضع الأمني في ليبيا.