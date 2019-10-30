شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن زيادة مخزونات الخام للأسبوع الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في البلاد ارتفعت بنحو 592 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون زيادتها بحوالي 2.5 مليون برميل.
وأظهرت البيانات أيضا أن مخزون البنزين ارتفع بحوالي 1.599 مليون برميل في نفس الفترة، في حين ارتفع مخزون المقطرات بـ1.99 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات سوق النفط.
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