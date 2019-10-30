شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يُنهي الجلسة على تراجع طفيف قبيل الإعلان عن قرار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في ختام تعاملات اليوم مع تحول تركيز الأسواق العالمية نحو الاحتياطي الاتحادي للإعلان عن قراره بخصوص معدل الفائدة.



وتشير التوقعات إلى أن اجتماع البنك المركزي سيتمخض الأربعاء عن قرار بخفض معدل الفائدة ليكون ثالث خفض لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويلي القرار مؤتمر صحفي برئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وكشفت بيانات عن انخفاض مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك الأمريكي إلى 125.9 نقطة في الشهر الجاري.



وتواصل الشركات الكشف عن نتائجها المالي هذا الأسبوع مع ترقب صدور بيانات "آبل" و"فيسبوك" بعد ختام جلسة الأربعاء.



من ناحية أخرى، وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون بعقد انتخابات عامة مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم لإذابة الجليد المحيط بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند 55.54 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 54.6 دولار.



وارتفع "برنت" بأقل من 0.1% (ما يعادل سنتين فقط) واغلق عند 61.59 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.9 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنحو 0.1% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 27071 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 27165 نقطة وأقل مستوى عند 27039 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 49 نقطة) إلى 8277 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8319 نقطة وأقل مستوى عند 8275 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل نقطتين) إلى 3037 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3047 نقطة وأقل مستوى عند 3034 نقطة.